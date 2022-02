Juventus, rinnovo Dybala ormai un caso: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si sblocca la trattativa tra la Juventus e Dybala per il rinnovo di contratto: la situazione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è ormai un caso il rinnovo di Paulo Dybala. La firma dell’argentino sul prolungamento non è ancora arrivata e, giorno dopo giorno, aumentano le possibilità di una sua partenza a parametro zero in estate.

La Juve, dal canto suo, non sarebbe più intenzionata a mettere sul piatto gli 8 milioni più bonus di cui si parlava fino ad un paio di mesi fa. Si gioca al ribasso e non è da escludere uno scenario che preveda, appunto, una rottura definitiva tra le due parti.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24