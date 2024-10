Juventus, il rinnovo di Vlahovic si avvicina: c'è la data

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, apre al prolungamento del contratto con il club bianconero

Dusan Vlahovic e la Juventus, un binomio destinato a durare ancora nel tempo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono interessanti scenari di calciomercato per quanto riguarda il serbo.

Infatti sarebbe da escludere un passo indietro da parte dell’ex Fiorentina poiché ha aperto a propugnare il proprio legame con il club piemontese. Una scelta dettata anche dalla grande fiducia di Thiago Motta nei suo confronti.

Ci sarebbe addirittura già la data con la firma che arriverà con ogni probabilità entro la fine del 2024 poiché il contratto è in scadenza a giugno 2026 con un ingaggio attuale oltre i 10 milioni di euro.

Il classe 2000 ha segnato fin qui 5 gol in 7 partite di Serie A a cui vanno aggiunti anche i due centri in altrettante gare in Champions League più un assist, un inizio molto positivo nonostante qualche errore pesante come quello con il Cagliari.