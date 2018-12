Di Francesco analizza: «Mancata malizia in attacco. Su Schick…»

Roma ko a Torino contro la Juventus, Eusebio Di Francesco nel post-gara cerca di capire i motivi della sconfitta: ecco le sue parole

Juventus-Roma è finita 1-0, bianconeri troppo forti per la formazione di Eusebio Di Francesco. Ecco l’analisi del tecnico giallorosso nel post-gara ai microfoni di Dazn: «Abbiamo avuto due partite differenti, ci sta che una squadra faccia un primo tempo diverso dal secondo. Noi nel secondo tempo abbiamo accettato più duelli e abbiamo gestito meglio la palla, buone aggressioni, ma siamo mancati nel recupero palla. La differenza tra noi e la Juve è che noi non siamo riusciti a calciare subito in porta come loro, comunque sono soddisfatto della reazione che ha avuto la squadra».

Prosegue Di Francesco, come riporta Juventusnews24: «Volevo dare densità più centralmente e avvicinare i due attaccanti per poter essere più pericoloso. Sapevamo di venire da un momento difficile. Ci è mancato di andare a finalizzare e concretizzare le nostre occasioni, non era facile tenere la Juventus nella propria metà campo tutto quel tempo. Ci è mancata anche un po’ di malizia in avanti. Schick? Oggi non era il match più facile ma ha interpretato quello che gli ho chiesto, anche se poteva attaccare meglio la porta».