Juventus, Sarri: «Inter fra le favorite per lo Scudetto, sarà una bella gara»

Maurizio Sarri presenta Juventus Inter: le parole dell’allenatore bianconero in vista del recupero della 26ª giornata di Serie A

Maurizio Sarri ha parlato ai canali ufficiali bianconeri alla vigilia di Juventus-Inter. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei campioni d’Italia in carica.

«Questa è la partita più prestigiosa della Serie A per storia e per blasone delle squadre, e in questa stagione anche per la classifica. Dopo due mercati importanti l’Inter è diventata una delle favorite per il campionato, proprio come noi. Sarà una bella gara».