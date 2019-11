Juventus, Sarri: «Ronaldo non è un problema. Bisogna ringraziarlo»

Il tecnico della Juventus Sarri ha analizzato la vittoria dei bianconeri all’Allianz Stadium contro il Milan

Maurizio Sarri ha commentato la vittoria ottenuta dalla Juventus contro il Milan: «Siamo stati disposti a soffrire, lo spirito era quello giusto ma dobbiamo correggere qualche imprecisione di troppo. Abbiamo tanto lavoro da fare, la squadra sta migliorando. Il Milan ha giocato un’ottima partita, ha molti valori tecnici ma a livello difensivo abbiamo disputato una discreta partita».

«Ronaldo non è un problema. Bisogna ringraziarlo perché si è messo a disposizione nonostante non fosse in ottime condizioni fisiche. Da un mese soffre di un risentimento al ginocchio. Mi fa piacere che si sia arrabbiato per il cambio», ha concluso il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport.