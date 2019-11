Juventus, Sarri su Higuain: «Sta diventando fondamentale»

Il tecnico della Juventus Sarri si è soffermato sulla prestazione di Higuain contro il Milan: «Sta diventando fondamentale»

Maurizio Sarri ha elogiato il rendimento di Gonzalo Higuain in questo avvio di campionato. La presenza del bomber argentino, a un passo dall’addio in estate, si sta rivelando essenziale per i meccanismi tattici della Juventus.

«Higuain sta diventando fondamentale, anche se segna meno rispetto al solito. Sa dialogare con i compagni di reparto, si sacrifica in fase difensiva ed è sempre disposto all’assist», ha ammesso il tecnico bianconero.