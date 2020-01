Juventus: Sarri vuole riaggredire non appena si perde palla

Sarri sta trasformando la fase difensiva della Juventus. Oggi i bianconeri vogliono aggredire in avanti

Sarri e Allegri intendono la fase difensiva in modo quasi opposto. Se la Juve passata si schierava con un blocco basso e prudente, quella attuale intende aggredire in avanti e mantenere un baricentro alto. Quando si perde palla, non si scappa indietro: si cerca l’immediata riconquista.

Pressing e chiusura delle linee di passaggio, Klavan è indotto all'errore. Al resto ci pensa Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/xbZSnjN0DK — Juventus Fans (@juventusfans) January 8, 2020

Il primo gol di Ronaldo contro il Cagliari nasce da un evidente errore degli avversari nel disimpegno. Tuttavia, molti meriti sono dei bianconeri, che hanno sporcato la prima costruzione sarda grazie a un pressing intenso e ben fatto. Mancano le soluzioni di passaggio, e alla lunga un pressing così costante induce all’errore.