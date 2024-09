Juventus, Savona SVELA: «Alla Juve sono tanti i compagni che mi AIUTANO. Thiago Motta mi ha detto questa QUESTO» - Calcio News 24

Juventus, Savona SVELA: «Alla Juve sono tanti i compagni che mi AIUTANO. Thiago Motta mi ha detto questa QUESTA cosa»

Nella conferenza stampa dal ritiro dell’Italia Under 21, a due giorni dal match contro San Marino (valevole per le qualificazioni a Euro2025), il calciatore della Juventus, Nicolò Savona ha rilasciato alcune dichiarazioni.

PRIMA CHIAMATA IN UNDER 21 – «Sono molto contento e felice di questa convocazione, è la prima e spero ce ne siano altre. Sto vivendo emozioni molto forti, sono più che felice. Ho ricevuto la chiamata prima ancora del debutto allo Stadium: step by step, ho pensato prima alla partita della Juventus, poi alla maglia dell’Italia. Ex compagni? Li conoscevo per giocato contro o insieme. C’è grande orgoglio, la maglia azzurra è qualcosa di unico. Turicchia è quello che conosco meglio, ma avrò da apprendere da chiunque. Alla Juve sono in tanti ad aiutarmi: Locatelli, Danilo, Gatti, Bremer. Motta, invece, mi dice di essere sciolto e di giocare senza pensieri, facendo quello che si è sempre fatto. Questa è una cosa che ti mette a tuo agio, non crea pressioni».

