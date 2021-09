Juventus, sfuriata Allegri: ecco come l’ha presa lo spogliatoio

D0po la sfuriata di Massimiliano Allegri, come lo spogliatoio ha reagito alle critiche dell’allenatore

Come scrive Tuttosport la sfuriata fatta da Allegri allo spogliatoio della Juventus è stata molto simile, per contenuti, a quella avuta in conferenza stampa. Con durezza il tecnico richiamato i suoi a maggiore concentrazione e attenzione. La squadra ha incassato ripromettendosi di reagire.

Per loro non è stato piacevole ma nessuno ha fiatato: le parole di Allegri hanno toccato l’orgoglio sei singoli e il gruppo ha voglia di reagire. C’è grande consapevolezza e una certa autocritica, ma nessuno crepa all’interno dello spogliatoio che resta compatto. I vari Chiesa, Kean e Kulusevski sono decisi a fa cambiare parere all’allenatore che li ha apostrofati con quel suo: «E questi vogliono giocare alla Juventus».

