Sempre più complicata per la Juventus la cessione a gennaio di Luca Pellegrini alla Lazio. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il possibile trasferimento di Luca Pellegrini alla Lazio sarebbe sempre più difficile.

Nonostante la disponibilità della Juventus nel cedere il giocatore e la volontà dello stesso Pellegrini di lasciare l’Eintracht per tornare in Italia, la Lazio non sembrerebbe infatti più così convinta dell’operazione. La squadre biancoceleste vorrebbe infatti terminare il campionato con la rosa attualmente a disposizione.