Juventus, Slot CREDE in Chiesa: «Sarà una GRANDE risorsa»

Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato positivamente del nuovo arrivato Federico Chiesa

Federico Chiesa è da qualche giorno un nuovo calciatore del Liverpool sebbene non sia ancora mai asceso in campo. Naturalmente l’ex Juventus non si può considerare ancora pronto avendo giocato zero minuti anche in amichevole. Ecco le prole di Arne Slot, tecnico del Liverpool, a BeIN.

CHIESA – «Federico Chiesa sarà una grande risorsa per noi. È chiaro, questo era ciò che sapevamo prima di ingaggiarlo. Adesso ha bisogno di giocare minuti, ma deve fare concorrenza anche ad alcune buone ali»