La Juventus sogna Hakimi in estate: l’esterno farà ritorno al Real Madrid dopo il prestito al Borussia Dortmund

La Juventus non molla la presa su Achraf Hakimi, trasferitosi nel 2018 al Borussia Dortmund in prestito biennale. L’esterno farà ritorno in estate al Real Madrid, che ne detiene il cartellino.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, l’esterno non rientra nei piani della società spagnola e piace molto ai bianconeri.