Juventus su Llorente: il Napoli frena. Le ultime

La Juventus starebbe pensando al ritorno di Fernando Llorente per rinforzare l’attacco: il Napoli avrebbe però frenato la trattativa

A gennaio la Juventus vorrebbe rinforzare l’attacco e tra i tanti nomi sondati ci sarebbe anche quello di Fernando Llorente, ex bianconero attualmente al Napoli. Come riporta Sky Sport, nonostante lo spagnolo sia stato impiegato solamente pochi minuti in stagione da Gattuso, gli azzurri avrebbero frenato la sua partenza.

Al momento, infatti, il club partenopeo ha diverse defezioni in attacco (vari infortuni che si aggiungono alla spinosa questione Milik) e per questo non vorrebbe far partire il centravanti spagnolo.