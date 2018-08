Juventus Under 23-Cuneo 1-0 highlights e gol: la sintesi – VIDEO

Juventus Under 23-Cuneo highlights e gol: la sintesi della gara di Coppa Italia della squadra B bianconera al Moccagatta di Alessandria – VIDEO

Inizia ufficialmente l’avventura nel grande calcio della Juventus Under 23, compagine nata dall’idea della Juventus di dare spazio a tanti giocatori provenienti dal Settore Giovanile. La Juventus U23, che gioca allo Stadio Moccagatta di Alessandria le partite casalinghe, si dimostra sorniona nella prima frazione di gioco della sfida di Coppa Italia contro il Cuneo guidato da Cristiano Scazzola. Amministra bene la palla, aspetta il momento giusto per prendere campo e fa male dopo aver preso le misure alla compagine biancorossa. Il gol del vantaggio è una meravigliosa invenzione di Luca Zanimacchia, che fa vedere tutto il suo valore in una sola azione: il nuovo arrivato ha immediatamente colpito il Cuneo, facendo capire di avere la stoffa per sfondare con la maglia bianconera.

JUVENTUS UNDER 23-CUNEO 1-0 – Luca Zanimacchia, al minuto 28 del primo tempo, sfrutta un assist centrale di Pereira, e con un’intelligente serpentina buca difesa e portiere del Cuneo Gozzi. Questo è il primo gol nella storia della Juventus Under 23, che ora dovrà affrontare in Coppa Italia l’Albissola di Fossati.