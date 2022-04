Juventus Women, 4 giocatrici positive al Covid: out con la Lazio alcune delle ragazze di Montemurro

Il Covid torna a colpire la Juventus Women che dovrà fare a meno di Bonansea, Girelli, Peyraud-Magnin e Zamanian per la partita di campionato contro la Lazio di domani.

Come reso noto dalla Juve attraverso un comunicato ufficiale, le quattro bianconere si sono già poste in autoisolamento, in ottemperanza dei protocolli attualmente in vigore in accordo con le autorità sanitarie locali.