Rita Guarino parla dell’addio di Enola Aluko che aveva denunciato alcuni episodi riconducibili alla discriminazione razziale – VIDEO

Rita Guarino, dopo la vittoria della Juventus Women sulla Fiorentina, parla dell’addio di Enola Aluko. Ecco le sue parole.

ALUKO – «Rincresce tantissimo l’addio di Aluko, che ha dato tantissimo alla Juventus ma siamo costretti a guardare avanti».

DOPO ALUKO – «Abbiamo delle giovani che hanno bisogno di fare esperienza, con l’addio di Aluko dovranno accelerare in questo frangente. Abbiamo ritrovato Bonansea che potrà ritrovare nuovamente il suo contributo».

RAZZISMO – «Sinceramente non avevo avuto nessun sentore, dispiace averlo appreso dai giornali e di non averlo saputo. È chiaro che l’avremmo supportata di più se l’avessimo saputo, questi episodi non sono mai piacevoli».