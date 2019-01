La Juventus non ha tentato nemmeno una conclusione nel primo tempo della sfida contro la Lazio: ai bianconeri non succedeva da oltre 15 anni

Primo tempo inoffensivo da parte della Juventus. Secondo quanto riportato da Optapaolo su Twitter, i bianconeri non hanno tentato nemmeno una conclusione nel primo tempo di Lazio-Juve. Ai bianconeri non succedeva da oltre 15 anni, ovvero da prima del 2004/05. Contro il Milan in Supercoppa italiana e contro il Sassuolo a settembre, i bianconeri non erano riusciti a trovare tiri nello specchio della porta, ma erano riusciti a trovare almeno una conclusione verso la porta avversaria. In questo caso non sono arrivati tiri nello specchio e nemmeno tiri verso la porta avversaria.