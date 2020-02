Juventus, Zoff a RBN: «Critiche a Sarri? Non vedo problemi nel gioco»

Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale, ha commentato il momento dei bianconeri sotto la gestione di mister Sarri

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Dino Zoff ha difeso Maurizio Sarri dalla pioggia di critiche arrivate dopo Lione-Juventus. Ecco le parole dell’ex numero uno bianconero.

«Non trovo logiche le critiche a Sarri, la Juventus è ancora in corsa per tutto. Ha ancora le possibilità di fare molto bene. Poi nel calcio si cambia spesso, basta poco per rilanciarsi. Io non vedo questo problema legato al gioco, la Juventus ha una rosa grandiosa e può fare cose da grande. L’allenatore conta un 20%, però se fai danni conta il 50. Sicuramente l’allenatore dà qualcosa, ma le grandi squadre hanno sempre avuto grandissimi giocatori».