L’agente di Kalinic conferma che Atletico Madrid e Siviglia sono interessate al suo assistito ma sarà il Milan ha decidere il futuro del croato

Per Nikola Kalinic la stagione appena conclusa non è stata decisamente positiva. Il giocatore non solo non è riuscito ad imporsi al Milan (appena 6 gol in 41 presenze in rossonero) ma è anche stato cacciato dalla sua Nazionale durante i Mondiali di Russia 2018 per essersi rifiutato di scendere in campo contro la Nigeria. Il giocatore per questo ha rifiutato di accettare la medaglia d’argento che i suoi compagni si sono meritati arrivando secondi in Coppa del Mondo. Da tempo si parla del fatto che Kalinic non giocherà più nel Milan nella prossima stagione e nel corso dei mesi le notizie in merito al suo trasferimento sono diventate sempre più frequenti. L’attaccante negli ultimi giorni è stato accostato all’Atletico Madrid e oggi il suo agente, Tomislav Erceg, ha confermato che i Colchoneros potrebbero essere la prossima destinazione del suo assistito. L’ultima parola spetterà comunque al Milan, il cui sogno è quello di fare di Alvaro Morata il suo futuro centravanti.

«Quando il Milan avrà preso la propria decisione la valuteremo. Dobbiamo aspettare e vedere cosa deciderà. L’Atletico Madrid è interessato, non possiamo negarlo. Siviglia? Sì. Ci sono diverse opzioni aperte, ma dipende dal Milan», ha detto il procuratore in una intervista ad Estadio Deportivo.