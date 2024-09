Kane: «EUROPEI? Fa molto male. Alla mia età bisognerebbe fare come QUEI GIOCATORI»

Le parole di Harry Kane, attaccante dell’Inghilterra, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista del match di Nations League

«È dura quando ti avvicini così tanto a uno degli apici della tua carriera e te lo portano via. Mi rende ancora più motivato. Mi dà la carica per provare ad arrivare fin lì. Il nostro compito è migliorare. Penso che quando guardi giocatori come Ronaldo, Modric e Messi, tutti questi giocatori che giocano tra i 35 e i 39 anni, questa è l’ispirazione per me perché dimostra che puoi davvero giocare ad alti livelli per molto tempo. Voglio giocare a calcio il più a lungo possibile e ai massimi livelli per il più a lungo possibile. Mi avvalgo di questi giocatori come motivazione e ispirazione per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Sento di essere in una posizione davvero buona, sia mentalmente che fisicamente, per disputare un’altra grande stagione, e spero che questa situazione continui per molti anni a venire».