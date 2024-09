Kane NOTTE indimenticabile: CELEBRA le 100 presenze con una doppietta contro la Finlandia

Kane NOTTE indimenticabile per l’attaccante del Bayern Monaco: CELEBRA le 100 presenze con una doppietta contro la Finlandia in Nations League

Notte da ricordare per l’attaccante dei Tre Leoni, Harry Kane. Il capitano dell’Inghilterra trascina la squadra con una doppietta nella vittoria contro la Finlandia, nel match di Nations League in una serata speciale.

L’attaccante, dopo essersi visto annullare un gol di testa nel primo tempo per fuorigioco, ha colpito due volte nella ripresa. Il modo migliore per festeggiare l’apparizione numero cento con la nazionale. Prima del fischio d’inizio a Wembley, Kane è stato premiato con un cappello d’oro per celebrare il traguardo delle 100 presenze, e ha indossato anche scarpe dorate durante il match. Kane diventa così il terzo giocatore nella storia dell’Inghilterra a segnare nella sua 100ª presenza, come Rooney e Bobby Charlton.