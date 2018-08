L’Inter vuole cedere l’esterno d’attacco Karamoh. Il giocatore aveva rifiutato il Parma ma pare averci ripensato: le ultime

Yann Karamoh, calciatore ivoriano naturalizzato francese, attaccante dell’Inter e della nazionale Under-21 francese, lascerà o non lascerà la corte di mister Luciano Spalletti? L’esterno classe ’98 ha ricevuto diverse offerte, in particolare dal Parma, ma in un primo momento aveva scelto di non partire. Il Parma, dopo giorni di trattative, stava per dire addio al sogno di portare in gialloblù l’esterno francese dell’Inter ma attenzione alle novità dell’ultima ora.

Il giocatore aveva scelto di rimanere all’Inter per giocarsi le sue possibilità ma potrebbe cambiare idea nelle prossime ore o forse già nei prossimi minuti. Lo scorso anno è sceso in campo 17 volte e il giocatore vorrebbe migliorare lo score della passata stagione ma quest’anno, di fronte a sé, avrà due avversari in più: Keita e Politano. Il Parma potrebbe essere la soluzione ideale per giocare con maggiore continuità: il classe ’98 potrebbe cambiare idea e potrebbe dire di sì ai ducali. Intanto il Parma sta per chiudere con Gervinho, sempre più vicino al ritorno in Italia. A riferirlo è Sky Sport.