L’Inter potrebbe cedere Karamoh. L’esterno nerazzurro è pronto a tornare nella Ligue 1 francese: sulle sue tracce c’è il Saint-Etienne

Ritorno in Francia per Yann Karamoh? L’esterno d’attacco interista, classe 1998, ha disputato un buon precampionato e sembrava pronto a ritagliarsi uno spazio importante nella nuova Inter di Luciano Spalletti ma gli arrivi di Politano prima e Keita dopo hanno cambiato le carte in tavola. L’Inter può contare anche su Candreva e Perisic e per il francese gli spazi potrebbero essere ridotti.

L’ex Caen piace a Schalke 04, Mainz, Spartak Mosca ma il Saint-Etienne al momento sembra essere in vantaggio sulla concorrenza. Nelle prossime ore i francesi potrebbero sferrare l’assalto decisivo all’esterno intervista. Domani chiuderà il mercato in Francia, Russia e Germania e per questo le prossime 48 ore saranno decisive. Il Saint-Etienne è pronto all’assalto: Karamoh ha le valigie in mano. Il giocatore potrebbe tornare in Francia nelle prossime ore: presto nuovi aggiornamenti.