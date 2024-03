Karius: «Matrimonio con Diletta Leotta, un altro figlio e la Serie A nel futuro…»

Karius, portiere del Newcastle, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del matrimonio con Diletta Leotta e un possibile futuro in A

Prossimo sposo di Diletta Leotta, Loris Sven Karius gioca nel Newcastle, dove quest’anno non è andato al di là di una sola presenza in campo. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato.

PROPOSTA DI MATRIMONIO A LEOTTA – «Quest’estate, mentre eravamo in vacanza. Gliel’ho chiesto in modo semplice e tradizionale, a tutti e due è sembrato il momento giusto. Stiamo bene insieme ed è stata una decisione naturale».

UN ALTRO FIGLIO – «Perché no? Ora mi godo Aria e sono felice, ma penso che sarebbe bello avere un altro figlio».

MARCHISIO PROCURATORE, SERIE A NEL FUTURO – «Certamente, sarebbe un’ottima soluzione se ci fossero delle buone opzioni per me, indipendentemente dalla vicinanza alla mia famiglia. La Serie A la seguo da sempre e mi intriga molto ma è presto per parlare del futuro. Io e Claudio siamo amici, lo conosco bene e penso che sia la persona giusta».

POCO SPAZIO NEL NEWCASTLE – «Quando sono arrivato avevano già un portiere titolare e per me non è stato facile. Sicuramente punto a giocare di più e per questo mi alleno duramente ogni giorno. Fare il portiere è molto difficile, la sfida è rimanere positivi sapendo di non giocare e farsi trovare pronto. In porta sei solo, quando prendi gol tutti gli occhi sono puntati su di te ma quando fai qualcosa di positivo a nessuno importa. Fa parte del gioco, devi essere mentalmente forte, più degli altri».

CON DILETTA PARLA DI CALCIO – «Poco anche perché non abbiamo tanto tempo da poter passare insieme. Ci capita di guardare le partite la sera, ma io preferisco prendermi una pausa dal lavoro quando sono a casa».

IL PROSSIMO SOGNO – «Eh, bella domanda… sarebbe fantastico ricominciare a giocare a calcio ogni settimana ad un livello alto. Essere di nuovo il titolare, dimostrare a tutti le mie capacità e a me stesso che posso ancora farcela»