Perugia: l’ex Kaviedes ricoverato

Nella stagione 1998-99 Ivan Kaviedes ha calcato i campi della serie A con la maglia del Perugia. Oggi rinchiuso in una clinica psichiatrica

Ivan Kaviedes, vecchia conoscenza del calcio italiano nel Perugia, è stato rinchiuso in una clinica psichiatrica. A richiedere l’aiuto della clinica non è stato lo stesso Kaviedes, ma un suo amico calciatore e connazionale, Edder Fuertes. Nei giorni scorsi la zia dell’ex calciatore, ne aveva denunciato la scomparsa. Le ragioni del ricovero, secondo quanto riportate da El Telegrafo, sono legate all’uso di sostanze stupefacenti e psicoattive.

CHI E’ IVAN KAVIEDES – Nazionalità ecuadoriana, Ivan Kaviedes ha 38 anni, e nella sua carriera in 286 partite ha realizzato ben 157 gol. Nel 1998 è stato il calciatore ad aver segnato più goal in campionato a livello mondiale. Nella stagione 1998-99 ha giocato in Serie A nella società bianco-rossa, realizzando 4 gol in 14 partiti. Dopo l’esperienza italiana, Kaviedes ha girovagato per l’Europa e il Centro e il Sudamerica.