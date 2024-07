Keita può TORNARE NUOVAMENTE in Italia: QUESTA SQUADRA spinge per acquistarlo, tutti i dettagli sul possibile affare

Keita potrebbe giocare in Serie B la prossima stagione. Attualmente è svincolato dopo la fine del suo contratto che lo legava allo Spartak Mosca, ma potrebbe presto tornare a giocare.

Stando a quanto riportato da TuttoB, la Juve Stabia avrebbe avviato i primi contatti per acquistare l’attaccante senegalese ex Inter. Lo stesso calciatore pare stia spingendo per ritornare in Italia