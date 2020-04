Keita: «Tornare alla Lazio? Non chiudo la porta»

L’attaccante del Monaco Keita ammette di poter tornare alla Lazio in futuro: «Non potrei mai chiudere la porta»

Keita Balde potrebbe tornare alla Lazio in futuro: «Chissà, del domani non si può mai saper. Ho trascorso otto anni là, non potrei mai chiudere la porta. Inzaghi è un allenatore con cui mi sono trovato bene, anche con Petkovic e oggi con Moreno al Monaco».

L’attaccante classe 1995 è di proprietà del Monaco dal 2017, nonostante una breve e infelice parentesi nel 2019 sotto la gestione di Luciano Spalletti all’Inter.