Milan: Franck Kessié, assente ieri, mette like al commento di un utente che chiede di scambiare i voti premiando Tiemoué Bakayoko ma penalizzando Davide Calabria

Non solo la crisi di risultati che ha portato un solo punto nelle ultime tre partite di campionato, ma pure la grana legata a Franck Kessié, assente ieri contro l’Udinese per (sospetto) infortunio dopo gli screzi di spogliatoio delle ultime settimane: in casa Milan la situazione sembrerebbe essere al momento molto calda. Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco nelle ultime ore è stato proprio lo stesso centrocampista ivoriano che, subito dopo la gara, si è reso protagonista su Instagram mettendo un semplice like al commento di un tifoso che commentava le pagelle rossonere.

L’utente milanista in questione, nello specifico, chiedeva di scambiare i voti di Tiemoué Bakayoko (penalizzato con uno scarso 4,5) e Davide Calabria (premiato invece con un 6). Kessié, evidentemente d’accordo con il supporter, avrebbe insomma deciso di appoggiare con un like l’analisi fatta e l’inversione delle pagelle: non un gran gesto probabilmente nei confronti di Calabria.