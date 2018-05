Khedira, c’è il Psg: il tedesco però vuole la Premier

Sami Khedira lascia la Juventus? Il Paris Saint Germain si fa avanti, ma il giocatore è tentato da un’esperienza in Premier League

Nonostante un’ottima stagione, in cui è riuscito a stabilire il suo record di gol (9 reti al momento) l’avventura di Sami Khedira alla Juventus potrebbe essere giunta alla conclusione. Stano a quanto riportato dai media francesi, infatti, il Paris Saint Germain sarebbe fortemente interessato al centrocampista tedesco e nelle prossime settimane potrebbe presentare un’offerta al club bianconero.

Il giocatore, però, come confermato da lui stesso in alcune dichiarazioni lasciate nella giornata di ieri, sarebbe attirato dalla Premier League: il suo obiettivo, infatti, sarebbe quello di vincere in Inghilterra, dopo averlo fatto in Italia, Spagna e Germania.