Kiwior Arsenal, gli inglesi alzano il muro per il difensore. Rifiutata quella big italiana

Kiwior Arsenal, gli inglesi alzano il muro: così non lo lascia partire! Tutti gli aggiornamenti sul difensore polacco di proprietà dei Gunners

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Jakub Kiwior, uno dei difensori che il mercato Juve ha messo nel mirino come possibile rinforzo per il mese di gennaio.

Stando a quanto riportato quest’oggi da Tuttosport i bianconeri continuano a non perderlo di vista ma l’Arsenal non ha alcuna intenzione di lasciar partire il polacco con la formula del prestito. Servirà una proposta a titolo definitivo.