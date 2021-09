Kjaer a Sky: «Siamo orgogliosi di essere in Champions. Sul Liverpool...»

Kjaer ha presentato la gara di domani sera contro il Liverpool: il danese tornerà titolare in difesa al fianco di Tomori

Simon Kjaer, intervistato da Sky Sport, ha analizzato la gara di domani contro il Liverpool, in quello che è il ritorno del Milan in Champions dopo sette anni:

«Abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo cresciuti tanto come squadra e alla fine siamo tornati in Champions. Siamo orgogliosi di esserci, ora dobbiamo dimostrare chi siamo, non siamo qui in vacanza».

SULLA GARA DI DOMANI: «Sarà una partita difficile. Io ho già giocato ad Anfield, sarà bellissimo. E’ uno degli stadi più belli in Europa».

SUL LIVERPOOL: «Loro sono molto dinamici, ci sono tanti ottimi giocatori. Sarà una gara difficile, ma noi stiamo crescendo, giochiamo con grande intensità. Possiamo metterli in difficoltà».

SUL MILAN: «Siamo più forti dell’anno scorso. Siamo cresciuti tanto, chi è arrivato ha portato esperienza, sono ottimi giocatori che hanno alzato il nostro livello».

SUL SUO MOMENTO: «Io non sono cambiato dopo quello che è successo questa estate, ma ho capito che amo il calcio, però c’è anche qualcosa di più importante».