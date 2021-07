Kjaer: «Obiettivo era giocare a Wembley, ma non ci basta la semifinale»

Il capitano della Danimarca Simon Kjaer ha parlato dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca che è valsa l’approdo in semifinale

Simon Kjaer, capitano della Danimarca, ha parlato ai giornalisti dopo il match contro la Repubblica Ceca che ha portato i danesi in semifinale a Euro 2020.

«Siamo arrivati a questo torneo con l’obiettivo che di tornare a giocare a Wembley. Però mentirei se dicessi che ci basta la semifinale. Ora dobbiamo solo pensare a recuperare, fra 4 giorni torniamo in campo. Difendere sotto pressione non è un problema, è una parte del gioco che mi piace: stare lì ad allontanare di testa la palla. Potevamo anche giocare meglio oggi, ma non possiamo che essere soddisfatti».