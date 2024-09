Klopp di nuovo al Borussia Dortmund per un giorno: «Un sogno che si avvera»

Jurgen Klopp torna sulla panchina del Borussia Dortmund per un giorno: le parole del tecnico tedesco dopo l’addio al Liverpool e l’anno sabatico

Giornata di festa ieri per il Borussia Dortmund, che ha salutato Piszczek e Blaszczykowski, leggende del club che hanno dato l’addio al calcio e per dargli un ultimo omaggio ha festeggiato con un Westfalenstadion pieno e il grande ex Jurgen Klopp in panchina. Molti altri calciatori ex BVB hanno partecipato alla partitella amichevole, compresi anche il nuovo difensore della Roma Mats Hummels e l’interista Henrikh Mkhitaryan. Lo show però se lo è preso ancora una volta l’allenatore ex Liverpool, mattatore della giornata. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club.

This is why he is in charge pic.twitter.com/9TtSvE7QBd — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 7, 2024

«E’ il sogno di una vita che si avvera. Volevo che accadesse di nuovo. Solo pochi mesi fa, ho ricevuto un addio molto emozionante a Liverpool, anche oggi ho provato quelle sensazioni. Quando hai tre figli li ami tutti e tre allo stesso modo e lo stesso vale per i miei tre club. Cosa faccio oggi? Lavoro, ma meno di prima. Non è che non faccio niente, a volte lo faccio e altre no. Non mi sto perdendo nulla»