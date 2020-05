Klopp: «Il calcio è meraviglioso anche a porte chiuse»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha detto la sua sulla ripartenza del campionato di Premier League a porte chiuse

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha espresso le proprie considerazioni sul calcio a porte chiuse: «Tutti abbiamo cominciato a giocare senza tifosi attorno e amiamo il calcio non per l’atmosfera che c’è nello stadio».

«Dovremo giocare a porte chiuse per qualche mese, si spera, ma questo non significa che il calcio non sia più quel meraviglioso gioco che è. Spero che in Germania questa ripartenza funzioni e che a un certo punto si possa riprendere anche in Inghilterra», ha ammesso Klopp alla BBC.