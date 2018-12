Nel corso di un’intervista, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha dichiarato di preferire solo uno tra Messi e Cristiano Ronaldo – VIDEO

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, è stato intervistato nel corso del gala della Liverpool Foundation per parlare del gran momento dei Reds in Premier ma non solo. L’allenatore tedesco è infatti ha risposto in modo curioso rispetto alla classica domanda riguardante chi fosse più forte tra Messi e Ronaldo. Una domanda che fa bilatere in modo acceso i tifosi di tutto il mondo da dieci anni a questa parte.

Ecco come ha risposto Klopp nell’intervista ripresa da Liverpool Tv: «Chi è il migliore di tutti? Mio padre mi ha sempre detto che nonostante tutto quello che le persone possano dire in futuro, il migliore sarà sempre Pelé. L’ho incontrato quando facevo l’opinionista durante il Mondiale 2006 e… Io non sono un tipo che si innervosisce, ma stavo sudando come un pazzo. Quindi per me è Pelè. Ronaldo o Messi? Ho un solo selfie nel mio smartphone ed è con Messi. E Cristiano era nella stessa stanza…».