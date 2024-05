Kompany Bayern Monaco: «Se sono qui è perchè ho fatto bene; ecco la mia filosofia di gioco»

Le parole di Vincent Kompany, nuovo tecnico del Bayern Monaco, alla sua presentazione nel club bavarese: «Orgoglioso e motivato»

Dopo l’annuncio di ieri oggi è il primo giorno di Vincent Kompany da nuovo allenatore del Bayern Monaco: di seguito le sue parole alla presentazione ufficiale.

ARRIVO AL BAYERN – «So che grande club è il Bayern. Sono orgoglioso ma anche molto motivato di essere qui. Per quanto mi riguarda la stagione può iniziare subito. Ho parlato molto con Max Eberl e Christoph Freund. Il fatto che io sia qui significa che ho fatto un buon lavoro (ride)».

FILOSOFIA DI GIOCO – «Sono cresciuto per le strade di Bruxelles, nell’accademia dell’Anderlecht. Bisogna essere una squadra, voglio che i miei giocatori abbiano coraggio, che siamo aggressivi. Voglio che giochiamo così, questo è ciò che definisce il mio carattere. Vogliamo continuare così per intere partite»

INFLUENZE – «Ho giocato ai massimi livelli nella mia carriera e ora voglio trasmetterlo ai miei giocatori. Non mi paragonerei mai a Pep Guardiola. È stato molto importante nella mia carriera. Ora ho parlato anche con Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeness e anche loro mi supportano. Ma non voglio che tutti siano convinti di me subito prima, ma anche del mio lavoro in campo durante la mia permanenza qui».

DEDIZIONE AL LAVORO – «Per lavorare come allenatore devi lavorare 24 ore su 24. Max e Christoph mi hanno chiamato e poi ci siamo incontrati. Mi concentro al 100% sul mio lavoro. Ho avuto la fortuna di essere contattato dai club e poi ho preso la mia decisione. Poi ho pensato: ‘Sì, devo andare al Bayern»