Koopmeiners, le condizioni dell’olandese: ecco quando dovrebbe tornare in campo

Infortunio Koopmeiners, non filtra ottimismo in casa Juve: praticamente impossibile recuperarlo per la fine della sosta nazionali: ecco quando

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda le condizioni di Teun Koopmeiners: il centrocampista della Juve uscito all’intervallo dell’ultima sfida contro il Cagliari per un dolore alle costole.

Le speranze di vederlo nella lista dei convocati per il match contro la Lazio alla ripresa del campionato – scrive oggi La Gazzetta dello Sport – sono praticamente ridotte allo zero. Qualche possibilità in più resiste per lo Stoccarda, ma più realisticamente si cercherà di rimetterlo in sesto per la sfida contro l’Inter del 27 ottobre.