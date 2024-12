Koopmeiners sicuro: «Siamo la Juventus, vogliamo attaccare e fare più gol. Anche io. Sull'Atalanta...»

Teun Koopmeiners ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: ecco tutte le parole del centrocampista bianconero

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima del Gran Galà del Calcio analizzando la stagione in bianconero. Le parole:

PAROLE – «Sicuramente ci sono cose che vogliamo fare meglio. Non abbiamo perso, perchè difendiamo bene. Ma siamo la Juventus, vogliamo attaccare e fare più gol. Anche io. Ci sono anche cose che abbiamo fatto molto bene, che abbiamo imparato. Anche ieri volevamo fare meglio ma siamo nella strada giusta. Vogliamo tornare ai tre punti, ho fiducia che arriveremo in un momento buonissimo».

SULL’ARRIVO – «Voglio fare tutto per questa società, per questi tifosi, voglio aiutare la squadra e la società. Ho fiducia che arriveremo in un momento bello».

ATALANTA CANDIDATA ALLO SCUDETTO – «È molto difficile dirlo, è un campionato molto difficile. Ci sono cinque, sei squadre in tre punti. Loro hanno giocatori fortissimi, conosco qualche giocatore ma in questo momento guardo solo alla mia squadra. Capisco la domanda, ma sono un giocatore della Juve e guardo solo a noi»

DIFFERENZE DALL’ATALANTA – «È un modo diverso ma è normale. È un altro club. Ci sono stati tanti giocatori nuovi qui, dobbiamo crescere col gruppo. Il gioco è diverso rispetto all’Atalanta ma è normale ma ho fiducia nelle mie capacità e della nostra squadra».

