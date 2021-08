Filip Kostic ha saltato l’allenamento con l’Eintracht Francoforte che ha tuonato contro il giocatore nel mirino della Lazio

Filip Kostic, nel mirino della Lazio, non si è allenato con l’Eintrach Francoforte. Il ds dei tedeschi, Markus Krösche tuona alla BILD.

«Certo il comportamento di Filip ci irrita molto. Abbiamo sempre avuto modo di conoscerlo come un professionista, quindi siamo molto sorpresi dal suo comportamento, soprattutto perché ha ancora un contratto in corso con noi e non c’è nessuna offerta. L’Eintracht Francoforte non può essere messo sotto pressione».

