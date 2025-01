Kouame lascia la Fiorentina? Si studia uno scambio con una squadra di Serie A

Christian Kouame potrebbe lascia la Fiorentina? I viola studiano uno scambio in Serie A: ecco la posizione dell’attaccante

Christian Kouame potrebbe lasciare la Fiorentina in questa finestra di calciomercato. Come riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe essere al centro di uno scambio con Antonio Sanabria, attaccante del Torino. Kouame si è preso qualche giorno per riflettere sulla possibilità di trasferirsi, ma l’operazione sembra ben avviata.

Le due società torneranno a parlare domenica, in occasione del match tra le due squadre al Franchi nel lunch time. Nel frattempo, Sanabria ha già espresso il suo gradimento per la maglia viola, mentre Kouame valuta se il trasferimento possa rappresentare un passo avanti per la sua carriera.