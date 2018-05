Koulibaly alla Juve? L’agente: «Può giocare ovunque»

Le parole dell’agente di Kalidou Koulibaly sul futuro del suo assistito. Satin non ha escluso un clamoroso futuro alla Juve

Il Napoli non vuole privarsi di Kalidou Koulibaly ma l’eventuale addio di Maurizio Sarri potrebbe portare a clamorosi scenari anche sul calciomercato. In tanti ritengono che il ciclo azzurro sia finito e potrebbero partire tanti dei titolarissimi azzurri. Anche il difensore voluto da Benitez, uno dei migliori del nostro campionato e d’Europa, potrebbe andare via a fine stagione. Bruno Satin, agente di KK, ha parlato del futuro del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli, e non ha escluso scenari a sorpresa.

Queste le parole di Satin: «Ora è presto per parlare del futuro. Il ragazzo gioca fino alla fine del campionato per fare più punti possibili. C’è il Mondiale ed sempre un anno particolare. Poi bisognerà capire al meglio il futuro di mister Sarri: un suo eventuale addio potrebbe anche avere un impatto sulle decisioni di Kalidou. Staremo a vedere. KK alla Juventus? È ad un livello tale che può giocare ovunque».