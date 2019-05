Koulibaly Napoli: la stagione del miglior difensore della Serie A

Il rendimento di Koulibaly è ormai una costante. 3.051 i minuti in Serie A del senegalese, eletto miglior difensore del campionato

Nel luglio del 2014 era arrivato in punta di piedi, da un campionato di seconda fascia. Al Napoli si è fatto conoscere, mettendosi in mostra gara dopo gara e aumentando esponenzialmente il suo valore di mercato. Kalidou Koulibaly è ormai un leader della squadra partenopea, e la stagione che sta per concludersi non ha fatto altro che confermare le sue qualità.

Grazie al rendimento annuale si è guadagnato il premio di miglior difensore della Serie A. 3.501 minuti in campo, accumulati in 34 partite di campionato. A cui si aggiungono i sei gettoni in Champions, i cinque in Europa League e i due in Coppa Italia. Per un totale di 47 match in campo. Si appresta adesso ad affrontare l’Inter: all’andata l’unico momento veramente spiacevole della sua stagione.