La FIFA bandisce la vendita di alcolici al Mondiale in Qatar

La FIFA ha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito web riguardante il divieto della vendita di alcolici durante il Mondiale

La FIFA ha ufficializzato il divieto di vendita degli alcolici nei pressi degli stadi del Mondiale in Qatar.

COMUNICATO – Dopo discussioni tra le autorità del paese ospitante e la FIFA, è stata presa una decisione di concentrare la vendita di alcolici al FIFA Fan Festival e nei locali con licenza, rimuovendo i punti vendita dai perimetri degli stadi.

Non c’è impatto sulla vendita della Bud Zero (birra analcolica, ndr) che rimane disponibile in ogni stadio della Coppa del Mondo in Qatar. Le autorità del paese ospitante e FIFA continueranno ad assicurare che gli stadi e le aree che li circondano possano garantire un’esperienza godibile, rispettosa e piacevole a tutti i fan.

Gli organizzatori del torneo apprezzano che AB InBev’s (azienda cui fa capo il marchio Budweiser, ndr) abbia compreso e il supporto continuo per il nostro impegno combinato a fornire un servizio per tutti durante Qatar 2022.