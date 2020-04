La Fifa non lascia solo il calcio. Infantino: «Aiuteremo tutti»

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha inviato un video-messaggio alla Figc e alla Lega Serie A. Ecco il piano

Gianni Infantino, numero uno della FIFA, è intervenuto con un video-messaggio nei confronti della Lega e della FIGC. Ecco le sue parole riportate da Sky Sport:

«La Fifa e la comunità calcistica mondiale sono al fianco di chi combatte questi giorni difficili. In questo momento abbiamo tre pensieri in mente: la salute, al primo posto; poi vedere come possiamo aiutare al meglio la comunità calcistica in questo momento; infine, con il rallentamento che la nostra vita ha subito possiamo pensare al futuro e a come uscirne insieme e meglio di prima, in modo strategico e unito».

IL PIANO – «Oggi ci troviamo in una situazione finanziaria molto buona abbiamo consolidato una solida base di riserva, che è composto dai soldi del calcio. Quando il calcio è in difficoltà, dobbiamo pensare a cosa fare per aiutarlo. Questa è la nostra responsabilità e questo è il mio modo di vedere. Tutti ci troviamo di fronte a problemi finanziari a vari livelli. L’impegno è quello di non lasciare i club soli».