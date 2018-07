La terza maglia della Juventus per la stagione 2018/2019 è stata realizzata utilizzando plastica riciclata

«La terza divisa Juventus 2018/2019 è realizzata con poliestere 100% riciclato che contiene Ocean Plastic® di Parley. Unendo tecnologia performance a un design eco-innovativo, interpreta l’impegno per l’ambiente in perfetto stile Juventus: essere sempre i primi a raccogliere nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi. Le ombre lucide in grigio scuro e gli accenti gialli la rendono ideale per una vestibilità dentro e fuori dal campo di gioco». Con questa breve presentazione sul proprio sito, la società bianconera ha presentato la terza maglia per la prossima stagione.

Su Twitter poi è apparso un breve video in cui Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic indossano, fieramente, la nuova casacca grigia con dettagli gialli. Uno spot che ha una duplice funzione: invitare chiunque veda il sito a proteggere gli oceani ma anche a blindare i suddetti calciatori dalle sirene di mercato. Le presentazioni delle maglie per la nuova stagione, oltre alla curiosità di scoprirle, sono tanto attese anche per questo aspetto: gli uomini immagine scelti dalle società, infatti, nel 99% dei casi sono destinati a rimanere in rosa per giocare poi con quella stessa maglia. Juve, il futuro è già qui.