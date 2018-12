La Lega Calcio ha voluto chiarire la questione del gol negato a Piatek. Ecco perchè secondo la Lega è autogol di Toloi

Genoa-Atalanta è stata al centro di infuocate polemiche tra la Lega Calcio e gli appassionati di fantacalcio. A essere incriminata è la scelta di assegnare l’autogol di Rafael Toloi anzichè il gol a Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco non ha ben accolto la scelta della Lega, alimentando ulteriormente le polemiche con le sue dichiarazioni sui social. Oggi è arrivata la risposta della Lega, che analizza attentamente il caso, motivando la scelta di negare la doppietta al bomber della Serie A. Ecco le dichiarazioni sulla vicenda:«La dinamica dell’azione non lascia alcun dubbio sull’autorete da assegnare a Toloi. Il difensore dell’Atalanta, infatti, vede arrivare il pallone colpito di testa da Piatek e indirizzato in porta, e con la gamba destra lo colpisce con l’intenzione di deviarne la traiettoria diretta a rete. La sua azione spedisce involontariamente il pallone in porta, ma è chiara la sua intenzione di intervenire per rinviare per cui, sulla base del Criterio 1A delle Linee Guida per l’assegnazione dei gol dubbi, viene a lui attribuita l’autorete». L’organo sportivo prosegue, elencando alcuni casi simili che hanno portato alla medesima decisione:«Ci sono tanti esempi cui rifarsi per azioni simili, il più famoso a livello europeo è certamente il gol non attribuito a Sergio Ramos dalla Uefa in Napoli–Real Madrid (colpo di testa diretto in porta del difensore spagnolo e intervento per respingere non riuscito di Mertens, al quale fu attribuita l’autorete), nel nostro campionato un caso simile è accaduto recentemente in Inter-Fiorentina con Skriniar-Chiesa, o ancora, senza andare troppo lontano, nello scorso campionato con Silvestre-Adnan o Danilo-Verdi». La Lega è stata al centro di putiferi per l’assegnazione dei gol, soprattutto l’anno scorso. Il match che ha suscitato maggiori discussioni è dell’anno scorso: si tratta della questione Zielinski-Mario Rui in Napoli-Lazio.