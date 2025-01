La Liga, il Barcellona non aprofitta del ko dell’Atletico Madrid: solo pari contro il Getafe

La Liga, il Barcellona spreca una chance per accorciare in classifica dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid: solo pari con il Getafe

Il Barcellona non aprofitta del ko dell’Atletico Madrid: nel posticipo serale de La Liga, i blaugrana non vanno oltre all’1-1 con il Getafe e sprecano una buona occasione per accorciare sui Colchoneros. La gara inizia bene per i catalani che vanno subito in vantaggio con Koundé, ma alla mezzora arriva il pareggio di Arambarri che tiene i blaugrana a 5 punti dal primo posto.

Domani tocca al Real Madrid, ancora scottato per la sconfitta di Supercoppa di Spagna, ha l’occasione di sorpassare i rivali cittadini in caso di vittoria contro il Las Palmas.