La Liga, l’Atletico Madrid batte il Barcellona all’ultimo minuto e vola in cima alla classifica, Sorloth decisivo

La Liga, vittoria dell’Atletico Madrid nello scontro diretto con il Barcellona: decide Sorloth allo scadere, Colchoneros primi in solitaria

L’Atletico Madrid vince lo scontro diretto contro il Barcellona e si porta in primo posto in solitaria de La Liga. Sfida piena di emozioni all’Olimpico di Barcellona dove passano in vantaggio i blaugrana con Pedri nel primo tempo, ma nella ripresa all’ora di gioco arriva il pareggio di De Paul e poi all’ultimo secondo arriva il raddoppio di Sorloth.

Con questa vittoria i Colchoneros si portanos a 41 punti, sicura di finire la 17ª in testa in solitaria: per i catalani invece c’è il rischio di sorpasso da parte del Real Madrid, in campo domani contro il Siviglia.