La nuova veste del Gila: «Ho azzerato tutto della vita passata»

Alberto Gilardino si è presentato da allenatore della Pro Vercelli: «Bravo a cogliere l’opportunità, ho azzerato tutto della vita passata»

Alberto Gilardino si è presentato ufficialmente da nuovo allenatore della Pro Vercelli. Ha inizio la nuova vita dell’attaccante campione del mondo, alla prima vera sfida in una panchina professionistica dopo l’esperienza al Rezzato (Serie D). Il lavoro con grandi tecnici durante la sua carriera da calciatore, da Ancelotti a Lippi passando per Prandelli, non potrà che aiutarlo in questa avventura.

Intanto, il Gila, si è presentato con carattere e autorità: «Sono stato bravo a cogliere quest’opportunità. Francamente ho azzerato tutto della mia vita passata, Non puoi portarti dietro i ricordi: bisogna vivere il presente», ha detto. Poi le prime idee da campo: «Bisogna valutare gli aspetti dei singoli giocatori per individuare le caratteristiche di ognuno e cucire addosso loro il modo migliore di giocare. La fase difensiva è importante ma è fondamentale anche avere un attaccante che sappia fare la differenza sotto porta».