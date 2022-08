La Premier League continua a sostenere Black Lives Matter, ma...

I calciatori della Premier League continueranno a sostenere il BLM, ma si inginocchieranno solo in casi “eccezionali”

I giocatori della Premier League ribadiscono il loro sostegno alla campagna Black Lives Matter, ma in questa stagione, spiegano con una comunicazione congiunta, si inginocchieranno solo in casi eccezionali.

Queste occasioni saranno: prima del turno di apertura di questo fine settimana, per le partite dedicate “No Room for Racism” in ottobre e marzo, per il Boxing Day, l’ultimo turno della stagione e la FA Cup e per le finali di Coppa di Lega.

«Una selezione di momenti significativi per evidenziare la nostra unità contro ogni forma di razzismo e così facendo continuiamo a mostrare solidarietà per una causa comune».